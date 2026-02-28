Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijeenkomst Malieveld wordt feest door mogelijke dood Khamenei

De demonstratie in Den Haag tegen het Iraanse regime is veranderd in een feest nadat er zaterdagmiddag steeds meer berichten kwamen dat ayatollah Ali Khamenei bij een van de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten is gedood. Dat nieuws verspreidde zich snel op het Malieveld, zag een ANP-verslaggever. De mensen waren uitzinnig van blijdschap en vielen elkaar emotioneel in de armen.

Er werd gedanst en een polonaise gehouden. „Iran, Iran, Iran” klonk het, bedankjes gingen richting de hemel.

Het overlijden van Khamenei is nog niet zeker, de berichten zijn onbevestigd. Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er „steeds meer tekenen” van zijn dood zijn. Israël zei eerder dat Khamenei doelwit van de aanvallen was en op satellietbeelden was te zien dat het terrein van zijn huis is geraakt. Onbekend is of hij daar was of waar hij nu is.

Even voor 16.30 uur hadden de meeste demonstranten het Malieveld verlaten. Mensen die kort voor het einde van de manifestatie zich nog aansloten, hadden rozen bij zich die werden uitgedeeld aan de deelnemers.

ANP

Vorige Volgende

Reacties