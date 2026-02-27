Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Clinton: als ik wist wat Epstein deed, had ik hem zelf aangegeven

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton had geen idee van de misstanden die zedendelinquent Jeffrey Epstein beging, zei hij in een openingsverklaring die hij ook op X deelt. Clinton getuigt voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden over Epstein. „Als ik ook maar enig idee had gehad van wat hij deed, zou ik hem zelf hebben aangegeven.”

Clinton heeft meerdere keren in het vliegtuig van Epstein gevlogen, maar stelde dat hij dat niet zou hebben gedaan als hij van de misstanden afwist.

In de verklaring beschreef Clinton opgegroeid te zijn in een gezin met huiselijk geweld. Er waren volgens hem twee redenen om te getuigen. Voor het democratische proces en ook omdat de slachtoffers van Epstein „niet alleen gerechtigheid, maar ook genezing” verdienen.

‘Beperkte kennis’

„Ik ben hier om mijn beperkte kennis te delen, zodat het mogelijk kan voorkomen dat zoiets ooit nog eens gebeurt.”

Clinton zei Epstein kort te hebben gekend en dat de banden tussen de twee „jaren voordat zijn misstanden aan het licht kwamen” waren beëindigd. „Ik weet wat ik zag en, belangrijker nog, wat ik niet zag.”

Veel vragen

De oud-president benadrukt dat alles lang geleden is gebeurd: „U zult mij vaak horen zeggen dat ik het mij niet meer herinner. Dat is misschien niet zo bevredigend, maar ik ga niets zeggen waar ik niet zeker van ben.” Naar verwachting duurt de bijeenkomst langer dan die van zijn vrouw Hillary Clinton van donderdag. Die duurde meer dan zes uur.

Zowel Democraten als Republikeinen in de onderzoekscommissie zeiden van tevoren veel vragen aan Bill Clinton te willen stellen.

