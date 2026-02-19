Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Britse Koning Charles na arrestatie Andrew: ‘Recht moet zijn beloop hebben’

De Britse koning Charles zegt dat de autoriteiten na de arrestatie van zijn jongere broer Andrew kunnen rekenen op medewerking van het koningshuis. „Laat me heel duidelijk zijn: het recht moet zijn beloop hebben”, stelde de vorst.

„Met grote bezorgdheid heb ik het nieuws vernomen over Andrew Mountbatten-Windsor en de verdenking van ambtsmisbruik”, aldus Charles. „Wat nu volgt, is het volledige, eerlijke en juiste proces waarmee deze kwestie op de juiste manier en door de juiste autoriteiten wordt onderzocht.”

De koning stelde in zijn schriftelijke verklaring ook dat het voorlopig niet gepast is om verder in te gaan op de affaire. „Ondertussen zullen mijn familie en ik doorgaan met onze plicht en dienstbaarheid aan jullie allemaal.”

Zorgelijk

De krant The Guardian schrijft dat de koning vooraf niet was geïnformeerd over de aanhouding van zijn broer. Die was in opspraak geraakt door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Prins William en prinses Catherine staan achter de verklaring van de koning, schrijven Britse media. Ze maakten eerder deze maand na de vrijgave van nieuwe informatie over Epstein al duidelijk de onthullingen erg zorgelijk te vinden.

Speciale behandeling

De politie maakte donderdag bekend dat een zestiger uit Norfolk was opgepakt op verdenking van ambtsmisbruik. Het korps in Thames Valley noemde de voormalige prins niet bij naam en trad ook niet in detail over de beschuldigingen.

Mountbatten-Windsor was bevriend met de in 2019 overleden Epstein. Die ontving volgens in de VS vrijgegeven documenten mogelijk vertrouwelijke informatie van de toenmalige prins, die tot 2011 handelsgezant was.

Een expert voorspelde bij de BBC dat Mountbatten-Windsor niet op een speciale behandeling hoeft te rekenen. Hij belandt waarschijnlijk in een cel met een bed en een toilet, waar hij zijn verhoor moet afwachten.

