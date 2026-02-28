Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VS stellen dat aanvallen op militaire doelen gericht zijn

De Amerikaanse aanvallen op Iran zijn gericht op militaire doelen, aldus een functionaris tegenover nieuwszender CNN. In Teheran worden ook raketinslagen gemeld bij het presidentieel paleis en het machtscentrum van de leider van het land, Ali Khamenei. Die is niet meer in de hoofdstad volgens plaatselijke media. President Masoud Pezeshkian zou de aanval hebben overleefd.

Israël spreekt over preventieve aanvallen op militaire doelen, zoals plaatsen waar raketten gelanceerd kunnen worden. Een Israëlische functionaris spreekt over verscheidene dagen van aanvallen. Volgens een Amerikaanse functionaris zijn de aanvallen groter in omvang dan die van juni 2025. Toen vielen Israël en de VS Iran dagenlang aan met als doelwit nucleaire installaties.

