Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rode Halve Maan: ruim 200 doden door aanvallen op Iran

Door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran zijn zeker 201 mensen om het leven gekomen. Dat melden Iraanse media op basis van hulporganisatie de Rode Halve Maan. Zeker 747 mensen zouden gewond zijn geraakt bij de aanvallen.

„Van de 31 provincies werden er 24 getroffen en de Rode Halve Maan verkeert in hoge staat van paraatheid”, zegt de organisatie in een verklaring die werd gepubliceerd door persbureau ISNA.

Het gaat om het eerste officiële dodental voor alle aanvallen die sinds zaterdagochtend zijn uitgevoerd. Iraanse staatsmedia meldden eerder al wel dat bij een raketinslag in het zuiden van het land tientallen leerlingen van een basisschool zijn omgekomen. Het dodental door die aanval is inmiddels opgelopen tot zeker 85.

Teheran heeft ook raketten afgevuurd op Israël en Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Hoeveel doden daarbij zijn gevallen, is nog onduidelijk.

ANP

Vorige Volgende

Reacties