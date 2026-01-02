Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Eigenaar Zwitserse bar: meerdere controles, voldoet aan de normen

epa12621914 People pay their respects to the victims with flowers and candles near the area where a fire broke out during the New Year's celebrations in Crans-Montana, Switzerland, 02 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire that devastated the bar 'Le Constellation' on New Year's Eve in the Swiss Alps resort of Crans-Montana. Around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ANP / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

De eigenaar van de Zwitserse bar waar de dodelijke brand heeft plaatsgevonden, meent dat zijn zaak drie keer in tien jaar is gecontroleerd en dat „alles volgens de normen is gedaan”. Dat zei hij in gesprek met het Zwitserse nieuwsmedium 24 Heures.

De man, die de bar in 2015 met zijn vrouw kocht, weigerde een langer gesprek. Hij zei zich niet goed te voelen na de tragedie van nieuwjaarsnacht. De brand in Le Constellation lijkt volgens de eerste onderzoeksbevindingen te zijn ontstaan doordat ijsfonteinen aan champagneflessen waren bevestigd, die vervolgens dicht bij het plafond werden gehouden.

In het onderzoek naar de brand is aandacht voor onder meer inspecties en renovaties en de daarbij gebruikte materialen. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onderzoekers hebben gesproken met de twee eigenaren, een Frans koppel.

Door de brand vielen al veertig doden en raakten zeker 119 anderen gewond, van wie velen ernstig.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties