Honderden mensen bij herdenking slachtoffers Zwitserse brand

epa12621050 Several hundred mourners gather to lay down flowers and light candles to remember the victims of the fire at the
In het Zwitserse Crans-Montana hebben zich honderden mensen verzameld bij de bar waar in de nieuwjaarsnacht een dodelijke brand plaatsvond. Volgens omroep SRF legden velen bloemen neer of staken kaarsjes aan voor de slachtoffers van de brand, die volgens de politie ongeveer veertig doden en meer dan honderd gewonden tot gevolg had.

Eerder op de avond zat de kerk van Crans-Montana ook al vol voor een herdenkingsmis. Volgens SRF waren daar vierhonderd mensen en moesten sommigen staan om de dienst mee te kunnen krijgen.

