Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Lichaam gevonden na vliegtuigcrash in Indonesië

epa12657616 A handout photo made available by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows the wreckage of an aircraft found during a search-and-rescue operation in Maros, South Sulawesi, Indonesia, 18 January 2026. According to Basarnas, rescue teams have discovered debris believed to be from the Indonesia Air Transport ATR 42-500 that was reported missing with 10 people on board on the slope of Mount Bulusaraung. EPA/BASARNAS/HANDOUT HANDOUT HANDOUT/EDITORIAL USE ONLY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ANP / EPA / BASARNAS/HANDOUT HANDOUT

Reddingswerkers hebben na wrakstukken ook een lichaam gevonden na een vliegtuigcrash zaterdag op het Indonesische eiland Sulawesi. Er wordt nog gezocht naar de negen andere inzittenden.

Eerder werd gemeld dat het toestel in totaal elf inzittenden had. In het vliegtuig zaten drie medewerkers van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij en zeven bemanningsleden, aldus een lokale functionaris.

Reddingswerkers hebben de romp, het staartgedeelte en ramen van het vliegtuig gevonden. Een inzittende werd dood aangetroffen op een steile berghelling in hetzelfde gebied.

Meer dan duizend mensen zijn betrokken bij de zoekactie vanuit de lucht en op het land. Onder hen zijn leden van de luchtmacht, agenten en vrijwilligers.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties