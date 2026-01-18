Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lichaam gevonden na vliegtuigcrash in Indonesië

Reddingswerkers hebben na wrakstukken ook een lichaam gevonden na een vliegtuigcrash zaterdag op het Indonesische eiland Sulawesi. Er wordt nog gezocht naar de negen andere inzittenden.

Eerder werd gemeld dat het toestel in totaal elf inzittenden had. In het vliegtuig zaten drie medewerkers van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij en zeven bemanningsleden, aldus een lokale functionaris.

Reddingswerkers hebben de romp, het staartgedeelte en ramen van het vliegtuig gevonden. Een inzittende werd dood aangetroffen op een steile berghelling in hetzelfde gebied.

Meer dan duizend mensen zijn betrokken bij de zoekactie vanuit de lucht en op het land. Onder hen zijn leden van de luchtmacht, agenten en vrijwilligers.

ANP

Reacties