Zo kwam Maduro aan bij rechtbank, Zwitserland zorgt ervoor dat niemand bij zijn geld kan

De vastgezette Venezolaanse president Nicolás Maduro is vandaag aangekomen bij de rechtbank in New York. Daar wordt hij samen met zijn vrouw Cilia voorgeleid. De verwachting is dat hij dan kan verklaren of hij schuldig of onschuldig is aan de Amerikaanse aanklachten tegen hem.

Op beelden van CNN is te zien hoe Maduro met handboeien om aankomt bij de rechtbank. Hij werd zaterdag gevangengenomen in Venezuela. Daarna werd hij overgebracht naar New York. Hij wordt vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn.

Beschuldigingen aan het adres van Maduro

Maduro en zijn vrouw Cilia Flores worden beschuldigd van onder meer drugssmokkel en ‘narcoterrorisme’, omdat ze banden zouden hebben met drugskartels die cocaïne naar de Verenigde Staten smokkelen.

Het echtpaar werd onder begeleiding van de Amerikaanse drugspolitie (DEA) en zwaarbewapende beveiliging per helikopter overgebracht van een gevangenis in Brooklyn naar Manhattan. Ze waren geboeid.

Alle tegoeden bevroren

Zwitserland bevriest de tegoeden van de gewezen president Nicolás Maduro. Dat besluit is genomen door de zogenoemde Bondsraad, de hoogste uitvoerende macht in Zwitserland. De maatregel geldt per direct en voor vier jaar.

In een persverklaring schrijft de Bondsraad er zeker van te willen zijn dat „illegaal verkregen vermogen” niet het land uit kan worden gesluisd. Uit voorzorg zegt de Raad daarom te hebben besloten Maduro’s tegoeden en die van ‘personen met hem verbonden’ te bevriezen. Onduidelijk is wie deze andere personen betreft. De Raad voegt er echter aan toe dat de maatregel voor de huidige Venezolaanse regering geen gevolgen heeft. Of die huidige regering nog iets voorstelt, is een tweede. President Donald Trump stelt dat ‘Amerika de baas is in Venezuela‘.

