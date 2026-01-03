Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Anonieme functionaris: VS voeren aanvallen uit op Venezuela

De Verenigde Staten voeren militaire aanvallen uit op Venezuela, melden Amerikaanse media op basis van een anonieme functionaris. Het Witte Huis en het Pentagon hebben nog niets laten weten over eventuele acties. Venezuela meldt Amerikaanse agressie tegen doelen in en om de hoofdstad Caracas.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen en tot een algehele mobilisatie opgeroepen. Volgens hem zijn er Amerikaanse aanvallen in de hoofdstad en drie deelstaten vlak bij Caracas. Delen van de hoofdstad zitten zonder stroom.

De Verenigde Staten voerden de afgelopen maanden tientallen aanvallen uit op vermeende drugsbootjes voor de kust van Venezuela. President Donald Trump heeft meermaals gewaarschuwd dat de VS zich voorbereiden op nieuwe acties en dat aanvallen op land „binnenkort” zouden beginnen.

ANP

