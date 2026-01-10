Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VS voeren opnieuw aanvallen uit tegen IS in Syrië

De Verenigde Staten en bondgenoten hebben zaterdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De luchtaanvallen maken deel uit van operatie Hawkeye Strike en zijn vergelding voor een aanval in december waarbij drie Amerikanen om het leven kwamen.

Volgens het Amerikaanse leger zijn IS-doelen in heel Syrië bestookt. Vorige maand voerden de VS en Jordanië al aanvallen uit binnen dezelfde operatie.

Volgens Washington doodde een schutter van IS op 13 december bij de Syrische stad Palmyra twee Amerikaanse militairen en een Amerikaanse tolk. Het was de eerste dodelijke aanval op Amerikaanse troepen in Syrië sinds de val van president Bashar al-Assad eind 2024.

Hoewel IS in 2019 zijn gebied verloor, is de groep nog steeds actief, vooral in woestijngebieden. De VS hebben aangekondigd hun militaire aanwezigheid in Syrië de komende maanden verder te verminderen.

