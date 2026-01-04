Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Vliegverkeer Griekenland hervat na urenlange opschorting

Passengers queue and wait at a departure hall of Athens' Eleftherios Venizelos international airport in Spata near Athens, on January 4, 2025. Arrivals and departures in Greek airports were disrupted on January 4 due to a technical issue linked to the central radio frequency systems of the Athens and Macedonia Area Control Centers, which operate under the Civil Aviation Authority. Angelos TZORTZINIS / AFP
ANP / AFP / Angelos Tzortzinis

Het vliegverkeer in Griekenland lijkt zondagmiddag langzaam weer op gang te komen, na een urenlange opschorting van alle aankomende en vertrekkende vluchten op Griekse luchthavens. Er was sprake van uitval van radiofrequenties, wat de gebruikelijke communicatie in het luchtverkeer lamlegde.

Tientallen vluchten konden hierdoor niet doorgaan. Ook voor vliegverkeer vanuit Nederland had de situatie gevolgen. Op de website van Schiphol was te zien dat meerdere vluchten naar Athene waren geannuleerd.

„Om de een of andere reden vielen alle frequenties plotseling uit”, vertelde Panagiotis Psarros, voorzitter van de Vereniging van Griekse Luchtverkeersleiders, aan de staatsomroep ERT. „We konden niet communiceren met vliegtuigen in de lucht.”

Waarom de radiofrequentiesystemen precies uitvielen, kon hij niet zeggen. „We zijn niet geïnformeerd over de oorzaak van dit probleem”, verklaarde Psarros. „Zeker is dat de apparatuur die we hebben praktisch antiek is. We hebben dit in het verleden al vaak aangekaart.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties