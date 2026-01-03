Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Media: Maduro aangekomen in New York

Het vliegtuig met de opgepakte Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn echtgenote is aangekomen in New York. Dat berichten Amerikaanse media als MS Now, het voormalige MSNBC.

NBC News schrijft dat de twee in een militair toestel zijn geland op Stewart Air Force Base. De autoriteiten hebben de aankomst van Maduro nog niet bevestigd. De VS namen hem gevangen tijdens een militaire operatie in Venezuela.

Minister van Justitie Pam Bondi maakte eerder bekend dat Nicolás Maduro en echtgenote Cilia Flores in New York worden vervolgd. „Ze zullen binnenkort de toorn van de Amerikaanse rechtspraak ondergaan, op Amerikaanse bodem en in Amerikaanse rechtbanken.”

Protest

De burgemeester van de miljoenenstad maakte ondertussen bekend dat hij president Trump heeft gebeld om te protesteren tegen de aanvallen op Venezuela en de arrestatie van Maduro, schrijft The New York Times. Burgemeester Zohran Mamdani wilde niet zeggen hoe Trump reageerde.

„Ik heb mijn bezwaar kenbaar gemaakt, ik heb het duidelijk aangegeven en daar hebben we het bij gelaten”, aldus Mamdani volgens de krant.

ANP

