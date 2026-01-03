Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Bijgewerkt: vandaag
Leestijd: 1 minuut

Media: Maduro aangekomen in New York

epa12623937 A news strip on the latest US actions in Venezuela is seen on News Corp Building, in New York, New York, USA, 03 January 2026. US President Trump announced that US forces have successfully captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife during a series of large-scale strikes on Caracas on 03 January 2026. EPA/OLGA FEDOROVA
ANP / EPA / OLGA FEDOROVA

Het vliegtuig met de opgepakte Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn echtgenote is aangekomen in New York. Dat berichten Amerikaanse media als MS Now, het voormalige MSNBC.

NBC News schrijft dat de twee in een militair toestel zijn geland op Stewart Air Force Base. De autoriteiten hebben de aankomst van Maduro nog niet bevestigd. De VS namen hem gevangen tijdens een militaire operatie in Venezuela.

Minister van Justitie Pam Bondi maakte eerder bekend dat Nicolás Maduro en echtgenote Cilia Flores in New York worden vervolgd. „Ze zullen binnenkort de toorn van de Amerikaanse rechtspraak ondergaan, op Amerikaanse bodem en in Amerikaanse rechtbanken.”

Protest

De burgemeester van de miljoenenstad maakte ondertussen bekend dat hij president Trump heeft gebeld om te protesteren tegen de aanvallen op Venezuela en de arrestatie van Maduro, schrijft The New York Times. Burgemeester Zohran Mamdani wilde niet zeggen hoe Trump reageerde.

„Ik heb mijn bezwaar kenbaar gemaakt, ik heb het duidelijk aangegeven en daar hebben we het bij gelaten”, aldus Mamdani volgens de krant.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties