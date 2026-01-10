Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amnesty dringt aan op vrijlating meer gevangenen Venezuela

Het Venezolaanse regime heeft donderdag enkele politieke gevangenen vrijgelaten, maar er zijn nog altijd rond de duizend mensen die om politieke redenen zijn opgepakt en opgesloten, meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie dringt aan op vrijlating van alle politieke gevangenen in het Zuid-Amerikaanse land.

„Het einde van de willekeurige detentie is een langverwachte opluchting voor de slachtoffers die zijn vrijgelaten en dit is goed nieuws. Maar dit is niet genoeg”, aldus Ana Piquer van Amnesty. „We willen de onvermoeibare strijd van de families en de organisaties die hen bijstaan ​​erkennen en we sluiten ons aan bij hun oproep tot gerechtigheid en schadevergoeding. Verder moeten er garanties komen dat niemand in Venezuela enkel om politieke redenen wordt vastgehouden”, aldus Piquer van de Amerikaanse afdeling van de organisatie.

Een week geleden vielen Amerikaanse eenheden Venezuela aan en namen de linkse president Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de VS gevoerd. De rest van het autoritaire regime bleef op zijn plaats. Vicepresident Delcy Rodríguez is als waarnemend president geïnstalleerd. Ze is een veteraan van de regerende Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV).

De Amerikaanse regering heeft volgens media vastgesteld dat de omverwerping van het regime praktisch niet op korte termijn haalbaar is. Er wordt wel enorme druk op de regering in Caracas uitgeoefend om de VS van dienst te zijn. De vrijlating van de gevangenen was volgens Washington een gevolg van de Amerikaanse druk sinds afgelopen weekend. Volgens de Venezolaanse regering was het een op eigen initiatief genomen gebaar van goede wil.

ANP

