Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Venezolaanse vicepresident Rodríguez volgens bronnen in Rusland

epa12622745 (FILE) - Vice President of Venezuela, Delcy Rodriguez speaks during a meeting of the High Commission for the Defense of Guayana Esequiba, in Caracas, Venezuela, 11 December 2023 (re-issued 03 January 2026). Vice President Delcy Rodriguez appeared on Venezuelan state TV on 03 January 2026 saying the government does not know the whereabouts of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores after the USA claimed their capture following a military strike against Venezuela on 03 January 2026. EPA/RAYNER PENA R
ANP / EPA / RAYNER PENA R

De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez is na de gevangenneming van president Nicolás Maduro uitgeweken naar Rusland. Dat melden vier ingewijden aan persbureau Reuters. Rodríguez was eerder nog te horen in een audiofragment op de Venezolaanse staatstelevisie, waarin ze de VS opriep om te bewijzen dat Maduro nog in leven is.

Rusland is een bondgenoot van het regime van Maduro. Moskou zei eerder „zeer bezorgd” te zijn over de Amerikaanse acties in Venezuela.

Rodríguez’ broer, Jorge Rodríguez, is de voorzitter van het parlement. Hij is volgens de bronnen van Reuters nog wel in Caracas.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties