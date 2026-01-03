Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Venezolaanse vicepresident Rodríguez volgens bronnen in Rusland

De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez is na de gevangenneming van president Nicolás Maduro uitgeweken naar Rusland. Dat melden vier ingewijden aan persbureau Reuters. Rodríguez was eerder nog te horen in een audiofragment op de Venezolaanse staatstelevisie, waarin ze de VS opriep om te bewijzen dat Maduro nog in leven is.

Rusland is een bondgenoot van het regime van Maduro. Moskou zei eerder „zeer bezorgd” te zijn over de Amerikaanse acties in Venezuela.

Rodríguez’ broer, Jorge Rodríguez, is de voorzitter van het parlement. Hij is volgens de bronnen van Reuters nog wel in Caracas.

ANP

Reacties