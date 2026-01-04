Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krijgsmacht Venezuela steunt Rodríguez als interim-leider

De Venezolaanse krijgsmacht steunt Delcy Rodríguez als interim-leider van haar land. Dat bericht persbureau AFP. Rodríguez was de vicepresident van Nicolás Maduro, die tijdens een militaire operatie gevangen is genomen door de VS.

Minister van Defensie Vladimir Padrino verklaarde op televisie dat een groot deel van het veiligheidsteam van Maduro is gedood tijdens die operatie. Hij trad niet in detail over het dodental.

Padrino sprak ook steun uit voor Rodríguez en zei dat de strijdkrachten in het hele land in staat van paraatheid zijn gebracht. Zo moet de soevereiniteit van Venezuela worden beschermd.

