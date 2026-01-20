Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump plaatst weer bericht van Mark Rutte op sociale media: ‘Iets ongelooflijks gepresteerd’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale media opnieuw een bericht gedeeld van NAVO-topman Mark Rutte. In de tekst staat dat Rutte zijn mediaoptredens in Davos zal gebruiken om aandacht te vragen voor het werk van Trump in Syrië, Gaza en Oekraïne. Ook stelt de NAVO-topman zich in te zetten om een weg vooruit te vinden rond Groenland.

Trump maakte eerder ook al melding van een „erg goed” telefoongesprek met Rutte over Groenland. Hij heeft herhaaldelijk aangegeven dat eiland te willen inlijven en dat zorgt voor onrust onder zijn Europese bondgenoten. De president stelde op Truth Social dat hij heeft ingestemd met een ontmoeting met „verschillende partijen” als hij naar Davos gaat voor het World Economic Forum.

Trump waardeert Rutte

Ingewijden bevestigen tegenover het ANP dat het bericht inderdaad van Rutte is. De Amerikaanse president deelde vorig jaar ook al een zeer complimenteus tekstbericht van de NAVO-topman. In het nieuwe bericht, dat opent met ‘Mr President, dear Donald’, staat dat Trump iets „ongelooflijks” heeft gepresteerd in Syrië. De Engelstalige tekst eindigt met: „Ik kan niet wachten om je weer te zien. Yours, Mark.” Trump liet blijken de tekst te waarderen. „Dank aan Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO!”

Trump deelde op Truth Social ook een screenshot van een tekstbericht van de Franse president Macron. Die zegt het optreden van Trump rond Groenland niet te begrijpen en biedt aan deze week G7-overleg te organiseren.

ANP

