NYT: Trump beraadt zich op aanval tegen Iran om aanpak betogers

US President Donald Trump looks on as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (off frame) speaks to journalists during a joint press conference at Trump’s Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. US President Donald Trump hosted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Florida on December 29 for crucial talks on moving to the next stage of the fragile Gaza truce plan. The two leaders also discussed Iran, with Trump saying that if Tehran rebuilt its nuclear facilities the United States would
ANP / AFP / Jim Watson

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich de afgelopen dagen laten briefen over opties voor een nieuwe militaire aanval tegen Iran. Hij overweegt zijn dreigement waar te maken om het land aan te vallen om het harde optreden tegen demonstranten. Dat meldt The New York Times op basis van meerdere Amerikaanse functionarissen.

Trump heeft nog geen definitief besluit genomen, maar zou serieus overwegen een aanval goed te keuren. Hem zijn verschillende scenario’s voorgelegd, waaronder aanvallen op niet-militaire doelen in Teheran.

De protesten in Iran begonnen eind december na een valutacrisis en groeiden uit tot bredere demonstraties tegen het autoritaire regime. Mensenrechtenorganisaties hebben tientallen doden gemeld. De hoogste leider Ali Khamenei zei vrijdag dat de regering niet zal toegeven. Trump waarschuwde dat de VS „zeer hard” zullen optreden als het geweld toeneemt.

Ook Israël is voorbereid op een mogelijke Amerikaanse interventie in Iran, meldt persbureau Reuters op basis van veiligheidsbronnen. Volgens een Amerikaanse overheidsfunctionaris werd zaterdag overleg gepleegd tussen buitenlandminister Marco Rubio en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hoewel niet bekend werd gemaakt waar dat gesprek over ging, zou Israël volgens de veiligheidsbronnen zijn ingelicht over een mogelijke operatie tegen Iran.

ANP

