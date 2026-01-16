Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump dreigt met tarieven tegen land dat Groenlandplan afwijst

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij mogelijk tarieven kan opleggen aan landen die zijn beleid ten aanzien van Groenland niet steunen. Hij wil dat het eiland bij de Verenigde Staten gaat horen.

„Ik zou landen met tarieven kunnen treffen als ze niet akkoord gaan over Groenland omdat wij Groenland nodig hebben voor onze nationale veiligheid”, aldus Trump in het Witte Huis. Groenland wil zelf geen deel uitmaken van de VS en ook Denemarken, waar Groenland bij hoort, is tegen.

Trump beklemtoonde dat „we met de NAVO praten over Groenland”. Trumps aanspraken op Groenland hebben binnen het bondgenootschap grote onrust veroorzaakt omdat de VS de NAVO domineren en er een groot conflict binnen de verdragsorganisatie dreigt.

Militaire manoeuvres

Een Deense bevelhebber, generaal Soren Andersen, zei aan boord van een Deens marineschip in Nuuk, de hoofdstad van Groenland, dat hij de Amerikanen uitnodigt deel te nemen aan militaire manoeuvres die dit jaar voorzien zijn in Groenland. Andersen zei dat hij had gesproken met NAVO-partners inclusief de VS. De Amerikaanse gesprekspartner wist nog niet of de VS gaan meedoen.

Anderson heeft beklemtoond dat er volgens zijn commandocentrum helemaal geen Chinese of Russische vaartuigen in de buurt van Groenland zijn. Trump vreest dat die er wel gaan komen.

