Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social zijn dreigement richting Groenland herhaald. „De NAVO zegt al twintig jaar lang tegen Denemarken dat ‘ze de Russische dreiging bij Groenland moet weghouden’. Helaas is Denemarken er niet in geslaagd er iets aan te doen. Nu is het tijd en het zal gebeuren!”, schrijft Trump op Truth Social.

Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij wil dat Groenland onderdeel wordt van de Verenigde Staten. Het eiland is een autonoom onderdeel van Denemarken.

ANP

