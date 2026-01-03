Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump deelt foto van Maduro aan boord van oorlogsschip

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social een foto van de Venezolaanse president Nicolás Maduro gedeeld. Hij lijkt geblinddoekt te zijn, maar het is niet goed te zien of hij handboeien draagt.

Trump maakte eerder bekend dat de gevangengenomen Maduro naar New York wordt gebracht. Hij zou op de foto aan boord zijn van het Amerikaanse oorlogsschip Iwo Jima.

Het is het eerste beeld van Maduro dat naar buiten komt sinds hij werd opgepakt door de Amerikanen. De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez had eerder gevraagd om bewijs dat Maduro nog in leven is.

Trump zei dat hij live heeft meegekeken naar de arrestatie van Maduro „als een televisieshow”.

ANP

