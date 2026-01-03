Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Trump claimt gevangenneming Venezolaanse president Maduro

epa12616406 A handout picture made available by the Presidential Press Service shows US President Donald Trump speaking during a joint press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelensky (not pictured) in Palm Beach, Florida, USA, 28 December 2025. EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ANP / EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

President Donald Trump claimt dat Amerikaanse strijdkrachten de Venezolaanse president Nicolás Maduro en diens vrouw hebben opgepakt in Venezuela. Ze zijn volgens Trump uit het land gevlogen. Trump meldt dat de VS een „heel grote” en succesvolle operatie hebben uitgevoerd tegen Venezuela en de leider van dat land.

„Deze operatie werd uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse wetshandhaving”, aldus Trump. Hij kondigt aan dat er om 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) een persconferentie wordt gehouden in Mar-a-Lago, zijn landgoed in Florida.

Maduro noemde de aanvallen zaterdag eerder „uitermate ernstige militaire agressie” van de VS en riep de noodtoestand uit. Het was niet bekend waar hij zich daarna bevond.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties