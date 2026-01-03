Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump claimt gevangenneming Venezolaanse president Maduro

President Donald Trump claimt dat Amerikaanse strijdkrachten de Venezolaanse president Nicolás Maduro en diens vrouw hebben opgepakt in Venezuela. Ze zijn volgens Trump uit het land gevlogen. Trump meldt dat de VS een „heel grote” en succesvolle operatie hebben uitgevoerd tegen Venezuela en de leider van dat land.

„Deze operatie werd uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse wetshandhaving”, aldus Trump. Hij kondigt aan dat er om 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) een persconferentie wordt gehouden in Mar-a-Lago, zijn landgoed in Florida.

Maduro noemde de aanvallen zaterdag eerder „uitermate ernstige militaire agressie” van de VS en riep de noodtoestand uit. Het was niet bekend waar hij zich daarna bevond.

ANP

