Trump na aanval Venezuela: wij gaan land voorlopig besturen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de VS voorlopig Venezuela gaan besturen. „Wij gaan het land besturen totdat we op een veilige, zorgvuldige en verstandige manier de macht kunnen overdragen”, verklaarde hij. Trump zei dat de VS niet het risico kunnen lopen dat de macht wordt overgenomen door een partij die niet in het belang van het Venezolaanse volk handelt.

Trump ging ook in meer detail in op zijn plannen voor het olierijke land. Hij zei dat het al lange tijd slecht gaat met de Venezolaanse oliesector. Trump verklaarde dat Amerikaanse oliebedrijven er nu „miljarden dollars gaan uitgeven”, de olie-infrastructuur gaan herstellen en „geld gaan verdienen voor het land”. Hij sprak over een toekomstig partnerschap tussen de landen dat de Venezolanen „rijk, onafhankelijk en veilig” zal maken.

De president dreigde ook met de mogelijkheid van een tweede aanvalsgolf op Venezuela. Daar zijn de VS volgens Trump toe bereid, al verklaarde hij ook dat het vermoedelijk niet nodig is. „We hadden aangenomen dat een tweede golf nodig zou zijn. Maar dat is het nu waarschijnlijk niet. De eerste golf, als je dat zo wil noemen, de eerste aanval was zo succesvol. We hoeven waarschijnlijk geen tweede uit te voeren.” Als er wel een tweede aanvalsgolf komt, zal die volgens Trump „veel groter” zijn dan de eerste.

Trump trad niet direct in detail over hoe hij het besturen van Venezuela voor zich ziet. Onduidelijk is bijvoorbeeld of er een bezettingsmacht komt.

ANP

