Stroomuitval in Oekraïne en Moldavië

Problemen op het elektriciteitsnet hebben de Oekraïense hoofdstad Kyiv en ook buurland Moldavië getroffen. Daar was sprake van stroomuitval in hoofdstad Chisinau en vielen onder meer verkeerslichten uit.

De Oekraïense minister van Energie meldt dat er problemen zijn met energieverbindingen tussen Oekraïne en de buurlanden Roemenië en Moldavië. In Oekraïne is sprake van stroomuitval in meerdere regio’s en in Kyiv.

In de hoofdstad kon onder meer de metro niet rijden. Die wordt normaliter dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt. Burgemeester Vitali Klitsjko meldde dat metrostations nog wel als opvangplaatsen kunnen dienen. Daar wordt noodstroom voor gebruikt.

Koude winter

Oekraïne maakt een koude winter door en temperaturen in Kyiv kunnen er de komende nacht zakken tot -24 graden. De afgelopen tijd hebben aanvallen herhaaldelijk geleid tot stroomuitval, waardoor burgers massaal in de kou zitten.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte afgelopen week bekend dat Rusland heeft toegezegd aanvallen op energie-infrastructuur te pauzeren. President Zelensky van Oekraïne zei dat zijn land dan hetzelfde zal doen.

Andere doelen worden nog wel aangevallen. Rusland maakte zaterdag bekend dat het onder meer transportinfrastructuur en munitiedepots heeft bestookt. Er waren geen berichten over aanvallen op energiecentrales.

ANP

