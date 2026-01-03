Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Schoof verzekert bestuurders Aruba, Curaçao en Bonaire van steun

BRUSSEL - Demissionair Minister President van Nederland Dick Schoof bij aanvang van de eerste dag van de EU-top. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie stelde tijdens een eerdere top dat er een beslissing moet worden genomen over de financiële steun aan Oekraïne. ANP JONAS ROOSENS
ANP / ANP / JONAS ROOSENS

Demissionair minister-president Dick Schoof heeft de premiers Mike Eman (Aruba) en Gilmar Pisas (Curaçao) en gezaghebber John Soliano (Bonaire) laten weten „dat zij en de mensen op de eilanden op onze steun kunnen rekenen in deze onzekere tijd”. Dat meldt de premier op X naar aanleiding van de Amerikaanse aanval op buurland Venezuela.

„Het kabinet volgt de ontwikkelingen in het Caribisch gebied en de situatie in Venezuela na de aanvallen van de VS op de voet”, zegt Schoof. „De veiligheid in de regio is van groot belang voor Aruba, Curaçao en Bonaire.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties