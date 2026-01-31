Redactie Metro
EU-commissaris: Syrië nog niet veilig voor gedwongen terugkeer

De situatie in Syrië is nog niet stabiel genoeg om Syrische vluchtelingen vanuit de Europese Unie terug te sturen. Dat zegt Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) in een interview met het Duitse persbureau dpa.

„We zijn nog niet op een punt dat Syrië stabiel genoeg is om grootschalige uitzettingen uit te voeren”, aldus Brunner. „Naar EU-maatstaven is het land nog niet veilig als land van herkomst. We verlenen steun om de situatie te verbeteren.” Vooralsnog zet de EU daarom in op vrijwillige terugkeer van Syriërs. Criminelen kunnen wel gedwongen worden uitgezet.

Duitsland telt meer dan 940.000 Syriërs, in Nederland zijn het er ruim 150.000. Ze ontvluchtten de burgeroorlog in het land, die in 2011 uitbrak, en het schrikbewind van dictator Bashar al-Assad. Hij werd eind 2024 verdreven door toenmalig rebellenleider Ahmed al-Sharaa. Die is nu president.

