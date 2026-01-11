Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw duizenden de straat op in Minneapolis om ICE

Opnieuw zijn in Minneapolis duizenden de straat opgegaan uit onvrede met ICE en uit solidariteit met de 37-jarige Renee Good die daar woensdag door die immigratiedienst werd doodgeschoten. Volgens de lokale politie verliep het protest veelal vreedzaam. Ook in steden als Austin, Seattle, New York en Los Angeles werd de voorbije dagen gedemonstreerd vanwege de dood van de vrouw, onder de noemer „ICE, out for Good”. In Minneapolis werden dit weekend enkele tientallen demonstranten gearresteerd, aldus de politie.

Volgens de dienst en de overheid handelde de medewerker in kwestie uit zelfverdediging. Beelden van het voorval, die dit weekend onder meer werden gereconstrueerd door CNN, lijken daarentegen een ander verhaal te vertellen. Demonstranten spreken van moord en zijn boos over wat gouverneur Tim Walz heeft afgedaan als „te voorzien” en „te voorkomen” geweld.

ICE ligt al lange tijd onder vuur, omdat president Donald Trump de dienst inzet voor zijn harde migratiepolitiek. In meerdere steden leidde de inzet van ICE al tot grote, soms gewelddadige protesten. Ook werden meerdere rechtszaken aangespannen om de komst van ICE of begeleidende militairen van de Nationale Garde te voorkomen.

In reactie op de dood van Good en de inzet van ICE in Minneapolis riep gouverneur Walz deze week op „niet te geloven in de propaganda” van het Witte Huis over de noodzaak van de arrestatiecampagnes. Washington sprak eerder over de ICE-inzet in Minneapolis als „de grootste migratie-inzet” van de dienst ooit. Zo’n 2000 ICE-medewerkers werden naar Minneapolis gestuurd.

ANP

Reacties