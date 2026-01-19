Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kremlin: Poetin uitgenodigd voor vredesraad van Trump

De Russische president Vladimir Poetin is uitgenodigd om toe te treden tot de vredesraad voor Gaza van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat maakte het Kremlin bekend. Rusland zou het voorstel nog bestuderen.

Naast Poetin zijn ook tal van andere leiders gevraagd. Het gaat onder meer om de Hongaarse premier Viktor Orbán, de Jordaanse koning Abdullah, de Argentijnse president Javier Milei en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De raad moet gaan toezien op de reconstructie en het bestuur van de Gazastrook. Gaza zou overigens niet worden genoemd in een conceptversie van het handvest van de ‘Board of Peace’, dat is ingezien door de Amerikaanse krant The New York Times.

Gaza

Dat handvest wekt de indruk dat Trump ambitieuze plannen heeft voor zijn raad die verder gaan dan de wederopbouw van Gaza. De president sprak zelf op sociale media over de „grootste en meest prestigieuze raad die ooit is samengesteld, op welk moment en welke plaats dan ook”.

Landen krijgen naar verluidt de mogelijkheid om te betalen voor permanent lidmaatschap. Dat zou volgens sommige berichten 1 miljard dollar kosten.

ANP

