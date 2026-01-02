Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beelden laten oorzaak zien van brand in Zwitserse bar: ijsfonteinen zetten plafond in vuur

Hoewel de officiële oorzaak van de dodelijke brand in het Zwitserse Crans-Montana nog niet is vastgesteld, lijkt de oorzaak bij ijsfonteinen te liggen. Op beelden is te zien dat de vonken van sterretjes die op de champagneflessen waren bevestigd, het plafond raken. Hierna worden de eerste vlammen zichtbaar in het isolatiemateriaal van het plafond. Verklaringen van ooggetuigen ondersteunen de beelden.

Op beelden die door overlevenden zijn gemaakt en met de Franse nieuwszender BFMTV zijn gedeeld (je ziet ze boven dit artikel), zijn meerdere champagneflessen te zien met brandende ijsfonteinen. Ook is duidelijk te zien dat de vonken het plafond raken, waarna deze vlam vat. Omdat het vuur zich razendsnel verspreidde, is de kans groot dat er brandbaar materiaal in het plafond zat.

Ooggetuigenverslagen Zwitserse brand

„Binnen enkele tientallen seconden stond het hele plafond in brand. Alles was van hout”, zo vertelt één van de ooggetuigen. „De uitgang was vrij klein in vergelijking met het aantal aanwezigen. Iemand heeft een raam ingeslagen zodat mensen naar buiten konden.” Samuel Rapp bevond zich naast de bar toen de brand uitbrak. Hij zag vlammen uit het pand slaan, vertelt hij aan Sky News. „Veel mensen probeerden te ontsnappen, maar de uitgang was volledig geblokkeerd. Mensen liepen over elkaar heen en overal werd geschreeuwd”, zo vertelt hij.

In onderstaande video zie je ook een Nederlandse, die al jaren in Crans-Montana woont.

Veertig mensen omgekomen in vuurzee

Bij de brand in de kelder van de Zwitserse bar Le Constellation zijn rond de 40 bezoekers omgekomen en 115 mensen gewond geraakt. Veel gewonden zijn er slecht aan toe. Zo liggen in het universiteitsziekenhuis van Lausanne dertien slachtoffers van wie het lichaamsoppervlak voor meer dan 60 procent is verbrand. Wanneer meer dan 60 procent van het lichaam is verbrand, bestaat het risico dat organen uitvallen.

