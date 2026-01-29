Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nipah-virus duikt op in India: wat is er aan de hand?

In de Indiase deelstaat West-Bengalen is een uitbraak van het Nipah-virus vastgesteld. Het gaat om een beperkt aantal besmettingen, maar landen in Azië nemen uit voorzorg extra maatregelen. Buiten India zijn vooralsnog geen gevallen gemeld.

Begin januari raakten vijf gezondheidswerkers besmet met het Nipah-virus, allemaal verbonden aan een privéziekenhuis in de stad Barasat. Eén van hen verkeert volgens lokale autoriteiten in kritieke toestand. Ongeveer 110 mensen die nauw contact hadden met de besmette zorgverleners zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Wat is het Nipah-virus?

Het Nipah-virus is een zogenoemde zoönose: een virus dat kan overspringen van dieren op mensen. Natuurlijke dragers zijn vooral fruitvleermuizen, maar ook varkens kunnen besmet raken. Overdracht kan plaatsvinden via direct contact met dieren, besmet voedsel of van mens tot mens.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een besmetting met het Nipah-virus heel verschillend verlopen. Sommige mensen krijgen milde klachten of ervaren zelfs helemaal geen symptomen, terwijl anderen ernstig ziek worden. Mogelijke eerste klachten zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, braken en keelpijn. In ernstige gevallen kan hersenontsteking ontstaan.

Er bestaat op dit moment geen vaccin of specifieke behandeling tegen Nipah. De zorg is vooral gericht op het ondersteunen van de patiënt.

Hoe groot is het risico van het Nipah-virus?

Het sterftecijfer onder mensen die het Nipah-virus oplopen, ligt volgens de WHO tussen de 40 en 75 procent, maar dat cijfer verschilt per uitbraak en hangt sterk af van snelle opsporing en goede zorg. De organisatie heeft Nipah daarom opgenomen op de lijst van prioritaire ziekten waarvoor extra onderzoek nodig is.

Belangrijk om te weten: Nipah heeft tot nu toe slechts sporadisch uitbraken veroorzaakt, voornamelijk in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Van grootschalige verspreiding is geen sprake.

Extra controles in de regio

Uit voorzorg zijn verschillende landen alert. Thailand is gestart met het screenen van passagiers op luchthavens in Bangkok en Phuket die aankomen vanuit West-Bengalen. Reizigers vullen daar een gezondheidsverklaring in. Ook Nepal controleert aankomsten op de luchthaven van Kathmandu en bij de landgrenzen met India. China heeft eveneens de controles aangescherpt, mede met het oog op de drukte rond het Chinees Nieuwjaar.

Autoriteiten benadrukken dat deze maatregelen bedoeld zijn om mogelijke besmettingen vroeg te signaleren, niet omdat er sprake is van acuut gevaar.

Het Nipah-virus dook al eerder op

Het Nipah-virus werd eind jaren 90 voor het eerst ontdekt in Maleisië. Sindsdien zijn vooral Bangladesh en delen van India getroffen door kleinschalige uitbraken. Sinds 2001 zijn er in Balgladesh meer dan honderd mensen aan de ziekte overleden. Ook India kreeg meerdere keren te maken met uitbraken, onder meer in 2001 en 2007 en later opnieuw in West-Bengalen.

In recentere jaren ligt de aandacht vooral op de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala. Daar werden in 2018 negentien besmettingen vastgesteld, waarvan er zeventien fataal afliepen. In 2023 werden zes gevallen bevestigd, waarbij twee mensen overleden.

De situatie in West-Bengalen wordt nauwlettend gevolgd, maar gezondheidsdiensten benadrukken dat het om een beheersbare uitbraak gaat. Voor reizigers buiten de regio is er op dit moment geen reden tot extra zorgen.

