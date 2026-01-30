Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Justitie VS geeft meer dan 3 miljoen nieuwe Epstein-pagina’s vrij

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan 3 miljoen pagina’s aan nieuwe Epstein-bestanden vrijgegeven. Het zou ook gaan om meer dan 2000 video’s en zeker 180.000 afbeeldingen. Volgens onderminister van Justitie Todd Blanche gaat het om grote hoeveelheden „commerciële pornografie en afbeeldingen”.

De vrijgegeven bestanden zijn onderdeel van justitiële documentatie over de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die onderhield relaties met verscheidene vooraanstaande en invloedrijke Amerikanen, onder wie oud-president Bill Clinton en Microsoft-baas Bill Gates. Die eerste kwam veelvuldig voor op oude foto’s met Epstein. Geen van beiden werd aangeklaagd in de zaak.

In zijn kring bevond zich ook huidig president Donald Trump, al werd die nooit formeel in verband gebracht met de misdrijven waarvoor Epstein werd vervolgd. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel, waardoor een veroordeling nooit volgde.

‘Trump niet beschermd’

Vooralsnog is onbekend of de nu vrijgekomen documenten nieuwe details of namen bevatten van betrokkenen in het schandaal. De documenten zijn de afgelopen tijd stapsgewijs naar buiten gekomen, niet zelden zonder juridische strijd vooraf.

In de persconferentie waar Blanche de publicatie van de documenten toelicht, zegt hij dat geen rekening is gehouden met mogelijke schadelijke uitingen aan het adres van de zittende president. „We hebben Trump niet beschermd”, aldus Blanche. Ook zei hij dat omwille van privacyredenen alle vrijgekomen beelden van vrouwen zijn geanonimiseerd. Die stap leidde ertoe dat de documenten later dan verzocht door het Congres vrij zijn gekomen. Blanche deed kritiek op die gemiste deadline om die reden af als het „duidelijk” niet schenden van de afspraken.

ANP

Reacties