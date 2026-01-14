Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Extra Nederlandse toeslag op pakketjes uit China gaat toch niet door

De extra Nederlandse toeslag op pakketjes uit China is voorlopig van de baan. Het demissionaire kabinet ziet er vanaf omdat buurlanden als België en Frankrijk het ook niet doen. De gezamenlijke EU-heffing op pakketjes buiten de EU gaat wél door, deze wordt rond de zomer verwacht.

De extra heffing in Nederland was bedoeld om de extra kosten van de douane te dekken, die steeds meer moet controleren. Door de toeslag zou een pakketje rond deze tijd zo’n 6 euro duurder worden.

‘Waterbedeffect verwacht’

Demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit) laat echter weten dat de beslissing om de heffing uit te voeren ‘tot nader order wordt uitgesteld’. „Recente Europese en nationale ontwikkelingen leiden ertoe dat het kabinet op dit moment geen besluit kan nemen.”

Heijnen laat weten dat hij wel een waterbedeffect verwacht en ‘een explosieve groei aan e-commercezendingen’ als Nederland achterblijft met de extra heffing. Maar omdat het niet duidelijk is of België en Luxemburg ermee doorgaan, is een Nederlandse heffing ook veel minder dringend.

Gezamenlijke EU heffing op pakketjes uit China

Pakketjes van buiten de EU zullen alsnog duurder worden dit jaar, maar wel minder dan verwacht. De EU-landen willen namelijk wel een gezamenlijke pakkettoeslag invoeren, die ervoor zou zorgen dat de prijs deze zomer 3 euro omhoog gaat. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bestellingen bij webshops in vooral China minder aantrekkelijk worden.

Er komt een heffing van drie euro per product of productgroep. Dat betekent dat er voor een pakket met drie broeken en een oplader een heffing van 6 euro wordt gerekend. Deze heffing gaat gelden voor pakketjes ter waarde van maximaal 150 euro. Voor duurdere pakketten gelden er al heffingen.

