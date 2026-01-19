Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Nederlandse militairen maandag terug na verkenning Groenland

Danish soldiers disembark at the port in Nuuk, Greenland, on January 18, 2026. The Danish Defense will continue the increased presence with exercise activities together with a number of NATO allies in and around Greenland in 2026. This is done in cooperation with the Greenlandic authorities and the Greenlandic government, Naalakkersuisut, as stated by the Danish Defense. Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP
ANP / AFP / Mads Claus Rasmussen

De twee Nederlandse militairen die op Groenland deelnamen aan een Europese verkenningsmissie, keren maandag terug naar Nederland. Ze zijn klaar met hun onderzoek op het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland, laat Defensie weten. De logistiek planner en de stafofficier van de marine verkenden de mogelijkheden voor een oefening van Europese bondgenoten van Denemarken. Dat werk gaat na terugkeer van het tweetal vanuit Nederland door, zegt Defensie.

ANP

