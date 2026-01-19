Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse militairen maandag terug na verkenning Groenland

De twee Nederlandse militairen die op Groenland deelnamen aan een Europese verkenningsmissie, keren maandag terug naar Nederland. Ze zijn klaar met hun onderzoek op het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland, laat Defensie weten. De logistiek planner en de stafofficier van de marine verkenden de mogelijkheden voor een oefening van Europese bondgenoten van Denemarken. Dat werk gaat na terugkeer van het tweetal vanuit Nederland door, zegt Defensie.

ANP

Vorige Volgende

Reacties