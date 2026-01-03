Redactie Metro
Trump: Maduro met schip onderweg naar New York

De Venezolaanse president Nicolás Maduro wordt vastgehouden op een schip dat op weg is naar New York. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zojuist gezegd in een telefoongesprek met nieuwszender Fox.

Trump bevestigde daarmee de vermoedens die al waren geuit. „Hij is in New York aangeklaagd”, zei de president, waarmee het logisch is dat Maduro daarheen wordt gebracht. Trump zei ook dat de ‘best getrainde soldaten’ de aanvallen op Venezuela hadden uitgevoerd, waarbij ze president Nicolás Maduro en diens vrouw ontvoerden. „We kunnen het nog eens doen, niemand kan ons stoppen”, aldus Trump.

