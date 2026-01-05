Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maduro bepleit onschuld in rechtbank New York

De opgepakte Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft in de rechtbank in New York zijn onschuld bepleit. „Ik ben onschuldig. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik ben een fatsoenlijk man”, verklaarde hij volgens The New York Times. Zijn advocaat benadrukte volgens de krant dat zijn cliënt formele schuld ontkent aan de aanklachten.

De VS namen Maduro afgelopen weekend gevangen tijdens een militaire operatie in Venezuela. De Amerikaanse autoriteiten erkenden hem niet als legitieme leider en beschuldigen de president onder meer van een „narcoterrorisme-samenzwering”. „Ik ben de president van Venezuela. Ik werd thuis opgepakt in Caracas, Venezuela”, zei Maduro volgens NBC News in de rechtbank.

Zijn advocaat merkte op dat vraagtekens gezet kunnen worden bij de rechtsgeldigheid van de „ontvoering” van Maduro. Naast de Venezolaanse leider werd ook zijn echtgenote Cilia Flores meegenomen uit Venezuela. Zij zat in de buurt van haar man in de rechtszaal en droeg vergelijkbare gevangeniskleren. Ook Flores houdt vast aan haar onschuld. „Onschuldig, volledig onschuldig”, verklaarde ze tegenover de rechter.

Gezondheidsproblemen

Advocaten maakten ook melding van gezondheidsproblemen bij het echtpaar. Zo zou Flores „ernstige kneuzingen” hebben en zorg behoeven. Onduidelijk is hoe ze dat letsel zou hebben opgelopen. Rechter Alvin Hellerstein sloot de zitting nadat het echtpaar hun onschuld had bepleit en maakte bekend dat de zaak op 17 maart verdergaat. Bij het verlaten van de zaal zou Maduro in het Spaans hebben verklaard: „Ik ben een krijgsgevangene”.

Op de voorgeleiding in Manhattan waren ook rivaliserende groepen betogers afgekomen. Het gaat zowel om mensen die demonstreerden tegen de militaire interventie als mensen die „deze dictatuur is al gevallen” scandeerden, schrijft The New York Times. Ook klonk het Venezolaanse volkslied.

ANP

Vorige Volgende

Reacties