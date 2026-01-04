Redactie Metro
Maduro in detentie in Brooklyn in afwachting van proces

A plane allegedly carrying ousted Venezuelan president Nicolas Maduro taxis at Stewart Air National Guard Base in Newburgh, New York, on January 3, 2026. Leonardo Munoz / AFP
ANP / AFP / LEONARDO MUNOZ

Een helikopter met aan boord de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores is geland in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, vlak bij het Metropolitan Detention Center, waar hij zal worden vastgehouden. Dat meldt The New York Times op basis van een wetshandhaver die op de hoogte is van Maduro’s bewegingen.

Maduro en Flores worden in de Verenigde Staten vervolgd voor drugs- en wapenmisdrijven. Het paar verschijnt mogelijk begin volgende week al voor een federale rechtbank in Manhattan.

De Venezolaanse president en zijn vrouw werden zaterdagochtend vroeg gevangengenomen bij een Amerikaanse militaire operatie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas en naar de VS gebracht. Het paar blijft tot nader order in het detentiecentrum in Brooklyn waar recentelijk ook onder anderen Sean ‘Diddy’ Combs en Ghislaine Maxwell vastzaten.

ANP

