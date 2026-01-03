Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maduro en zijn vrouw aangeklaagd in New York

De Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores zijn aangeklaagd in New York, meldt de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi op X. Zij werden volgens de Amerikaanse president Donald Trump eerder op zaterdag gevangengenomen in Venezuela. Bondi schrijft niet expliciet dat ze nu in New York zijn aangekomen.

Maduro wordt beschuldigd van „samenzwering voor narcoterrorisme, samenzwering voor cocaïne-import, bezit van machinegeweren en explosieven, en samenzwering om machinegeweren en explosieven tegen de Verenigde Staten te gebruiken”, aldus Bondi.

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Maduro al lang van „narcoterrorisme” en claimt dat hij banden heeft met drugskartels. Maduro heeft dat ontkend.

ANP

