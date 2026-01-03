Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oppositieleider Venezuela wil González Urrutia als president

De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado wil dat Edmundo González Urrutia het presidentschap van Venezuela overneemt. Dat schrijft ze in een brief. De oppositie had hem eerder al naar voren geschoven als presidentskandidaat bij de verkiezingen van 2024.

Oppositiekopstuk Machado was destijds uitgesloten van verkiezingsdeelname in het autocratisch bestuurde land. González mocht wel meedoen. Hij verloor volgens de officiële uitslag van Maduro, maar wordt breed gezien als de echte winnaar. Dat geeft hem volgens medestanders legitimiteit.

Machado, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, schrijft dat de oppositie na de arrestatie van president Nicolás Maduro de orde in het land zal herstellen. Ook zullen politieke gevangenen worden vrijgelaten.

