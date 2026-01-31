Redactie Metro
Kinderen overlijden in Gaza aan onderkoeling, waarschuwt WHO-chef

Boys look at the tents, housing displaced Palestinians in the Mawasi area of Khan Yunis, in southern Gaza Strip on January 30, 2026. The US-brokered ceasefire, which sought to halt the fighting between Israel and Hamas sparked by the group's October, 2023 attack has been in place for more than three months despite both sides accusing the other of repeated violations. Bashar Taleb / AFP
ANP / AFP / Bashar Taleb

Zeker tien kinderen in de Gazastrook zijn sinds het begin van de winter overleden door onderkoeling. Dat zegt topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een bericht op X. „Naarmate de temperaturen dalen en de zware regenval toeneemt, worden kinderen en gezinnen die in slecht geïsoleerde, geïmproviseerde onderkomens verblijven, blootgesteld aan extreme omstandigheden, met weinig bescherming tegen de elementen.”

Tedros deelde bij zijn bericht beelden van tenten in de Gazastrook, waar Israëlische aanvallen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen. Sinds afgelopen oktober geldt een bestand. De WHO-topman waarschuwt dat de winterse omstandigheden, overvolle verblijfplaatsen en tekortschietende sanitaire voorzieningen het risico vergroten dat ziektes zich verspreiden. Hij roept op tot ongehinderde toegang tot de Gazastrook en het tijdig leveren van essentiële hulpgoederen om levens te redden.

ANP

