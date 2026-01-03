Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM: momenteel geen vluchten naar Curaçao, Aruba en Sint Maarten

KLM kan op dit moment geen vluchten uitvoeren naar de Antilliaanse eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten omdat het luchtruim rond Curaçao is gesloten door de situatie in Venezuela. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Ook naar Georgetown in het Zuid-Amerikaanse Guyana en Bridgetown op het Caribische eiland Barbados wordt momenteel niet gevlogen.

Volgens KLM betekent dit dat voor een aantal andere bestemmingen de route aangepast moet worden.

„Wij volgen de situatie op de voet en zullen later vandaag besluiten of de geplande vluchten naar genoemde bestemmingen alsnog uitgevoerd kunnen worden. Hierbij stelt KLM de veiligheid van haar passagiers en medewerkers voorop. Wij adviseren reizigers de actuele vluchtinformatie te blijven volgen.”

ANP

Reacties