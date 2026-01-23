Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM mijdt luchtruimen in Midden-Oosten om geopolitieke situatie

KLM mijdt voorlopig meerdere luchtruimen in het Midden-Oosten. Zo wordt niet meer over Iran, Irak en Israël gevlogen en niet over diverse Golfstaten. Dat betekent ook dat er tot nader order niet meer wordt gevlogen naar de bestemmingen Dubai, Riyadh, Dammam en Tel Aviv.

De maatschappij zegt de stap te nemen uit voorzorg. Waarom KLM de luchtruimen precies mijdt, is niet naar buiten gebracht. Over dit soort beslissingen heeft KLM doorgaans ook contact met Nederlandse autoriteiten.

Het is al langer onrustig in de regio, onder meer in Iran waar de laatste tijd hevige protesten zijn tegen de regering. Ook Air France en British Airways hebben vrijdag vluchten naar bijvoorbeeld Dubai geschrapt. Maar de luchtruimen zijn niet gesloten. Bijvoorbeeld Emirates vliegt nog wel op de eigen thuisbasis in de Verenigde Arabische Emiraten.

Waarschuwing Trump

Hoeveel mensen hierdoor stranden in het Midden-Oosten, is niet duidelijk. KLM-passagiers die bijvoorbeeld in Dubai vast komen te zitten, staat het volgens de zegsvrouw van KLM vrij om te boeken naar een andere vlucht van een maatschappij die nog wel vliegt. Maar KLM doet dat niet voor ze, voegt ze eraan toe.

Voor verdere KLM-vluchten naar Azië leveren de stappen niet opeens veel extra omvliegtijd op, geeft de woordvoerster verder aan. Dat komt omdat KLM de laatste tijd al niet boven Iran en Irak vloog.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat de Verenigde Staten een „armada” onderweg hebben naar Iran, die hij hoopt „niet te hoeven gebruiken”. Hij herhaalde toen ook zijn waarschuwingen aan Teheran om geen demonstranten te doden of het nucleaire programma te hervatten. Naar verwachting arriveren het vliegdekschip USS Abraham Lincoln en verschillende torpedobootjagers met geleide raketten de komende dagen in het Midden-Oosten.

