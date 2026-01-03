Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM: annulering Antillen-vluchten raakt 2600 passagiers

Door de annulering van heen- en terugvluchten van KLM naar de Antilliaanse eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten op zaterdag vanwege de situatie in Venezuela worden in totaal 2600 passagiers geraakt. Dat meldt KLM in een update.

Ook naar Georgetown in het Zuid-Amerikaanse Guyana en Bridgetown op het Caribische eiland Barbados wordt momenteel niet gevlogen door KLM. Dat geldt ook voor Port of Spain op Trinidad en Tobago.

KLM heeft op zaterdag vijf vluchten geannuleerd vanaf Schiphol. Daarvan vervalt ook de terugvlucht. Het betreft de volgende vluchten: KL733, KL735, KL765, KL775 en KL783.

Luchtruim Curaçao gesloten

KLM stelt in de update de situatie op de voet te volgen en zal later op de dag een besluit nemen over de vluchten die voor de komende dagen gepland staan van en naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Port of Spain, Georgetown en Bridgetown.

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben ook vluchten naar de Antillen geschrapt door de situatie rond Venezuela en de Amerikaanse aanvallen op het land. Daardoor is het luchtruim van Curaçao gesloten. Bij TUI gaat het om drie geannuleerde vluchten en bij Corendon is één vlucht geschapt.

