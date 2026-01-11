Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iran waarschuwt VS: aanval zal leiden tot tegenaanval

Iran heeft de VS gewaarschuwd dat een aanval op het land zal leiden tot represailles. Volgens de voorzitter van het Iraanse parlement zal zo’n actie resulteren in vergeldingsaanvallen tegen Israël en Amerikaanse bases in de regio. De voorzitter sprak van die locaties als „legitieme doelen”.

Volgens The New York Times zou de Amerikaanse president Donald Trump zich de afgelopen dagen hebben laten bijpraten over de mogelijkheden voor een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. Daarover zou volgens persbureau Reuters ook contact zijn opgenomen met Israël, dat serieus rekening houdt met een Amerikaanse interventie.

Trump overweegt een aanval op Iran vanwege de harde hand waarmee daar protesten tegen de economische situatie in het land en het landsbestuur worden aangepakt. Daarbij zouden al meer dan honderd mensen zijn gedood, en vele honderden mensen opgepakt of het ziekenhuis in geslagen. Volgens de BBC zouden sommige demonstranten in hun hoofd zijn geschoten en de ziekenhuizen overvol zijn. Ook is het internet in het land al twee dagen uitgeschakeld door het regime, om beelden van de onlusten binnen te houden.

In een televisietoespraak heeft de Iraanse hoogste leider, Ali Khamenei, vrijdag de Amerikanen al gewaarschuwd zich „niet te bemoeien” met de situatie in Iran. Daarbij noemde Khamenei dat het niet „zijn regime” maar de „arrogante” Trump zelf is, die omver moet worden geworpen. Trump heeft Iran gezegd maar beter „niet te beginnen met schieten”, omdat „wij dan ook beginnen te schieten”. Iran houdt ook Israël verantwoordelijk voor de onrust in het land.

ANP

