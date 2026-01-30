Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: Iran bereid om ‘deal’ te sluiten

Iran is bereid „een deal” te sluiten met de VS. Volgens president Trump zou Iran op die manier willen ontkomen aan een militaire escalatie met de VS, die een grote militaire aanwezigheid hebben opgebouwd in wateren nabij Iran. Hij wilde verder niet ingaan op vragen van journalisten over de deadline die hij Iran heeft gesteld om tot een deal te komen. „Alleen zij weten dat.”

Over de inhoud van een dergelijke deal is nog veel onbekend. Vermoed wordt dat deze vooral zal gaan over de ambities met het atoomprogramma van Teheran. Sinds het definitief aflopen van een akkoord met het Westen daarover in oktober, wordt gehoopt een nieuwe overeenkomst te sluiten. Iran heeft herhaaldelijk gezegd niet te zullen onderhandelen over wapentuig, en claimt geen kernwapens te maken.

De VS hebben de afgelopen weken een flinke vloot naar Iran gestuurd, onder meer het vliegdekschip USS Lincoln en de begeleidende vloot. Ook zijn de afgelopen dagen meerdere vliegtuigbewegingen gemeld. Dat ging onder meer om toestellen die andere vliegtuigen in de lucht kunnen bijtanken of kunnen voorzien in de communicatie tussen schepen en troepen op de grond.

Duizenden doden

Eerder zinspeelde het Witte Huis er al op dat het „tijd is voor een regimewisseling” in Iran, verwijzend naar de nucleaire ambities van Teheran en de gewelddadige wijze waarop het protesten in het land neerslaat.

Door dat geweld vielen de afgelopen weken al duizenden doden in Iran. Volgens sommige schattingen zou dat getal kunnen oplopen tot rond de 15.000 mensen, onder wie ook leden van de ordediensten. In reactie daarop koos de EU er deze week voor de Revolutionaire Garde officieel aan te merken als terroristische organisatie. Iran maakte vrijdag op zijn beurt bekend Europese militairen hetzelfde predikaat te geven.

