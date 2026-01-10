Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iraanse oud-kroonprins: bereid je voor om steden in te nemen

De in de VS gevestigde Iraanse dissident en voormalig kroonprins Reza Pahlavi heeft Iraniërs opgeroepen tot meer protest. „Ons doel is niet langer om alleen de straten op te gaan; het doel is om ons voor te bereiden op het innemen en behouden van de stadscentra”, aldus de criticus van het regime op sociale media. Pahlavi voegde eraan toe dat hij denkt „in de nabije toekomst” te kunnen terugkeren naar Iran.

In Iran zijn al twee weken protesten uit onvrede over met name de economische situatie in het land; het Aziatische land kampt met torenhoge inflatie, onder meer door Amerikaanse sancties. De protesten spreidden zich al snel uit naar studenten en hebben naar verluidt al tientallen demonstranten het leven gekost. Meer dan 2000 mensen zouden zijn opgepakt.

Het regime in Teheran heeft gedreigd „opruiende en onruststokende elementen”, daarmee verwijzend naar demonstranten, zwaar te straffen. Zo waarschuwde het landelijke OM dat de doodstraf een optie is voor wie publieke eigendommen vernielt. Teheran heeft grote delen van het land afgesloten van het internet. Volgens Netblocks, dat internetverkeer monitort, houdt die situatie al zeker 36 uur aan, meldde de organisatie zaterdag.

Ziekenhuizen overspoeld

Volgens artsen en ziekenhuizen die de BBC sprak, raken medische instellingen in het land overspoeld met gewonden. Zo zou het in een ziekenhuis in Teheran zo druk zijn dat aan triage wordt gedaan en niet-urgente behandelingen en operaties zijn uitgesteld. Ook is extra personeel ingeroosterd om spoedgevallen tijdig te kunnen helpen. Volgens een andere arts die de Britse omroep sprak, werkzaam in de zuidwestelijke stad Shiraz, zouden er daar niet genoeg chirurgen zijn om de gewonden goede zorg te kunnen bieden.

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kwamen vrijdag met een gezamenlijke verklaring, waarin zij het geweld tegen demonstranten in Iran scherp veroordeelden. In de verklaring riepen de drie landen Iran op terughoudendheid te betrachten en wezen ze het regime op zijn verantwoordelijkheid om de Iraniërs te beschermen.

