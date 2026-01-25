Redactie Metro
Interim-president Venezuela wil ‘akkoorden’ sluiten met oppositie

Venezuela's interim President Delcy Rodriguez gestures as she speaks during a presidential address to Parliament at the National Assembly in Caracas on January 15, 2026. US President Donald Trump is scheduled to meet on January 15 with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, whose pro-democracy movement he has sidelined since toppling her country's leader, and whose Nobel Peace Prize he openly envies. Federico PARRA / AFP
ANP / AFP / FEDERICO PARRA

Interim-president van Venezuela Delcy Rodriguez heeft zaterdag opgeroepen tot gesprekken met de oppositie om tot ‘akkoorden’ voor vrede te komen. Ze deed de uitspraken drie weken nadat de Verenigde Staten president Nicolas Maduro afzetten, gevangennamen en naar een Amerikaanse gevangenis brachten.

„Er kunnen geen politieke of partijpolitieke verschillen zijn als het om vrede in Venezuela gaat”, zei Rodriguez op de staatstelevisie. „Ondanks onze verschillen moeten we respectvol met elkaar spreken. Ondanks onze verschillen moeten we samenwerken en tot akkoorden komen.”

