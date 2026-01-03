Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

VN-chef Guterres ‘diep verontrust’ door aanval op Venezuela

UN Secretary General Antonio Guterres speaks during a press conference at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 21, 2025, ahead of the G20 Leaders' Summit. GIANLUIGI GUERCIA / AFP
ANP / AFP / Gianluigi Guercia

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is „diep verontrust” door de Amerikaanse aanvallen op Venezuela, zegt zijn woordvoerder. Volgens hem kan deze actie een „gevaarlijk precedent” scheppen.

Guterres zou „diep bezorgd zijn dat de regels van het internationaal recht niet zijn gerespecteerd”, staat in een verklaring. De VN-chef roept alle partijen in Venezuela op om de dialoog aan te gaan, „met respect voor mensenrechten en de rechtsstaat”.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties