VN-chef Guterres ‘diep verontrust’ door aanval op Venezuela

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is „diep verontrust” door de Amerikaanse aanvallen op Venezuela, zegt zijn woordvoerder. Volgens hem kan deze actie een „gevaarlijk precedent” scheppen.

Guterres zou „diep bezorgd zijn dat de regels van het internationaal recht niet zijn gerespecteerd”, staat in een verklaring. De VN-chef roept alle partijen in Venezuela op om de dialoog aan te gaan, „met respect voor mensenrechten en de rechtsstaat”.

ANP

