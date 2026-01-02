Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland biedt hulp aan slachtoffers Zwitserse brand: ‘Gewonden verkeren in levensgevaar’

Een groot deel van de slachtoffers van de brand in een Zwitserse bar is er ernstig aan toe: maar liefst 21 mensen hebben brandwonden over meer dan 60 procent van hun lichaam. In totaal hebben dertien volwassenen en acht minderjarigen brandwonden over meer dan 60 procent van hun lichaam. Nederlandse brandwondencentra hebben aangegeven dat ze klaarstaan om te helpen.

Wanneer meer dan 60 procent van de huid is verbrand, bestaat er het risico dat organen uitvallen. Een betrokken arts laat aan de Zwitserse zender RTS weten dat de situatie dan ook ‘levensbedreigend’ is voor veel slachtoffers.

In de video van Nieuws van de Dag hierboven, zie en hoor je Caroline Dechamby. Zij leeft al dertig jaar in de plaats van de ramp, Crans-Montana.

Meerdere verwondingen

Volgens de arts hebben de gewonden zware verwondingen die lange behandelingen nodig hebben. Wat de behandelingen moeilijk maakt, is dat veel slachtoffers naast brandwonden ook rookgasvergiftigingen en andere verwondingen hebben, zoals botbreuken. Dat komt door het gedrang van de mensen om de brandende bar te ontvluchten.

Hulp van Nederlandse brandwondencentra

Nederlandse brandwondencentra hebben hun hulp aangeboden aan Zwitserland. Het gaat om het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen. „De ziekenhuizen staan paraat om, indien noodzakelijk, directe zorg en ondersteuning te leveren aan slachtoffers met brandwonden en complexe verwondingen”, zo laten de ziekenhuizen weten.

Volgens een woordvoerder wordt nu via een Europees coördinatiepunt gekeken of er capaciteit van buiten Zwitserland noodzakelijk is. Omdat het vaak om specialistische zorg gaat, wordt er volgens haar bij dit soort incidenten al gauw hulp van andere landen ingeschakeld.

Identificatie van doden nog bezig

De Zwitserse president Guy Parmelin noemde de brand in Crans-Montana gisteren „één van de grootste tragedies die dit land ooit heeft meegemaakt”. Autoriteiten meldden zo’n veertig doden en zeker honderd gewonden. Onder hen zijn veel jongeren.

De identificatie van de doden is nog bezig. In veel gevallen waren de verbrandingen zo ernstig dat het lastig is de slachtoffers te identificeren. Zwitserse autoriteiten waarschuwen dat het dagen kan duren voordat dat proces is afgerond. Ouders van vermiste jongeren wachten intussen angstig af of er meer bekend is over hun zoon of dochter, meldt persbureau Reuters.

