Explosies in Caracas gemeld, mogelijk bij militair complex

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn luide explosies gehoord, evenals het geluid van vliegtuigen of helikopters. De ontploffingen lijken volgens onbevestigde berichten vooral te komen van een groot militair complex ten zuiden van de stad, Fuerte Tiuna. Onder meer in de omgeving van het grote militaire complex is de stroom uitgevallen.

Er zou mogelijk een luchtaanval zijn uitgevoerd op Fuerte Tiuna dat volgens meldingen wordt geëvacueerd. Er zijn tal van militaire instellingen gevestigd, inclusief het opperbevel van het leger en een defensieministerie. Aan de kust in La Guaira, ten noorden van Caracas en niet ver van de internationale luchthaven, zouden ook explosies zijn geweest, net als bij een vliegveld in het oosten van de stad.

De VS hebben een grote krijgsmacht richting Venezuela gestuurd. Dat is volgens president Donald Trump omdat er veel drugs gesmokkeld zouden worden richting de VS. Washington erkent de Venezolaanse president Nicolás Maduro al lang niet meer als wettig staatshoofd, maar beschouwt hem als een drugscrimineel.

Olietankers in beslag

De Amerikanen hebben eerder aanvallen uitgevoerd op boten waarmee volgens de VS drugs werden gesmokkeld. Maandag zei Trump dat er een aanval is uitgevoerd aan de kust op een aanlegplaats van Venezolaanse drugsboten. Maduro zegt niet betrokken te zijn bij drugssmokkel en is bereid hierover in gesprek te gaan met de VS. Hij vreest dat de Amerikaanse regering in werkelijkheid uit is op ‘een regime change’ in het al decennia door linkse leiders geregeerde olierijke land.

De VS hebben ook olietankers in beslag genomen en hebben gedreigd met aanvallen op het vasteland van Venezuela.

ANP

