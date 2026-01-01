Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vermoedelijk tientallen doden door explosie in Zwitserland

Zwitserse autoriteiten vermoeden dat tientallen mensen om het leven zijn gekomen door een explosie in een bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana. Er zijn circa honderd gewonden.

Dit werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de regionale autoriteiten en de hulpdiensten. Zij spraken van een tragedie. Een groot deel van de gewonden heeft volgens hen ernstige verwondingen. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. Hun nationaliteiten zijn niet bekendgemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in buurland Italië zegt dat informatie van de Zwitserse politie erop wijst dat er veertig doden zijn. Volgens het ministerie kunnen slachtoffers door de ernst van hun brandwonden niet direct worden geïdentificeerd. Enkele Zwitserse media kwamen op basis van bronnen eerder al met hetzelfde dodental.

Noodtoestand

Het kanton Valais heeft de noodtoestand uitgeroepen om de nodige middelen te mobiliseren. De hulpdiensten rukten na de explosie uit met tien helikopters en veertig ambulances. Slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen verspreid over het land, waaronder in Genève en Zürich.

De autoriteiten gaan niet uit van een aanval. Het incident wordt behandeld als een brand. De explosie vond omstreeks 01.30 uur plaats in Le Constellation, waar mensen waren samengekomen om het nieuwe jaar te vieren. In de horecazaak zouden meer dan honderd mensen zijn geweest, minder dan de maximale capaciteit.

Crans-Montana ligt in het Franstalige deel van het kanton Valais, dat in het Duits Wallis wordt genoemd. Het trekt volgens de lokale autoriteiten ongeveer 3 miljoen bezoekers per jaar. Een op de vijf toeristen komt uit het buitenland, vooral uit Frankrijk en Italië. Die twee landen grenzen aan Valais.

ANP

